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Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 27 zehir taciri tutuklandı

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Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 27 zehir taciri tutuklandı
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Uşak Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kentte uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik farklı tarihlerde düzenlediği operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 27'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte zehir tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirirken, 27 şahıs tutuklandı.

Uşak Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik operasyonlar düzenledi. Farklı tarihlerde peş peşe gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında şüpheli şahısların ev, araç, işyeri ve üst aramalarında 12 bin 89 adet sentetik ecza hap, 630 gram eroin, kullanım olarak 900 binin üzerinde üretilebilen 131 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 986 bin 358 kullanımlık 145 parça halinde sentetik kannabinoid, 86 gram metamfetamin, 31 gram esrar, 20 gram kokain, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 403 adet tabanca fişeği ve 7 bin 900 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında gözaltına şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 27 zehir taciri çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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