Üreme hücresi ticaretinde 42 şüpheli gözaltına alındı, donör katalogları deşifre oldu

İstanbul merkezli yasa dışı üreme hücresi ticareti operasyonunda haklarında adli işlem başlatılarak gözaltına alınan şüpheli sayısı 42'ye yükselirken, yumurtalarını para karşılığı satan donör kadınların katalogdaki yazışmaları deşifre oldu.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesince yürütülen yasa dışı üreme hücresi ticareti ile ilgili soruşturma çok yönlü devam ediyor. CİMER üzerinden yapılan ihbar üzerine başlatılan soruşturmada, bir şebeke tarafından Türk vatandaşı kadınların yumurtalarını yurtdışına satıldığı tespit edilmişti. İstanbul merkezli 14 ilde yapılan yasa dışı üreme hücresi ticareti operasyonunda haklarında adli işlem başlatılan 53 zanlıdan 42'sinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Donör kadınların özellikleri katalogda

Yumurtalarını para karşılığı satan donör kadınların katalogdaki yazışmaları ortaya çıktı. Elde edilen yeni belgeler tüyler ürpertti. Örgüt lideri Hacer T.'nin dijital verilerinden üreme hücrelerini satan donör kadınların göz ve saç renkleri ile kan grupları gibi kriter ve niteliklerine yer verilen Whatsapp yazışmaları gün yüzüne çıkarken, doğacak bebeklerin bu özelliklere yatkın olacağı öne sürüldü. Donör kadınların fotoğraflarının da alıcılara bu şekilde pazarlandığı anlaşıldı.

Soruşturma dosyasında yer alan iddialara göre SGK kayıtlarında 6 yıl öncesine kadar "konfeksiyon işçisi" olarak görünen örgüt lideri Hacer T.'nin, ilk aşamada bir arkadaşı sayesinde donörlük yapmaya başladığı, zaman içerisinde sistemi öğrenerek haksız kazanç elde etmek amacıyla yeni donör kadınları kendisi bulup şebeke kurduğu belirtildi. Pendik'te özel bir hastanede çalışan kadın doğum uzmanı Soner S. adlı bir doktorun organizasyonu ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine (KKTC) üç ayrı hastane ile doğrudan temas kuran örgütün üyeleri, zaman içerisinde Türkiye'nin çeşitli illerinde görev yapan doktorlarla anlaşarak kayıt dışı muayenehanelerde hazırlık süreçlerinin takibini de yerine getirdi.

Şebekenin lideri Hacer T.'nin sevgilisi Muammer T.'nin yumurta başına 100 dolar kazandığı iddia edildi.

Son altı yılda donörlükle başlayan sürecin sonunda örgütün lideri olan Hacer T.'nin dijital incelemelerinde bazı kataloglar olduğu ortaya çıkartıldı. Bu kataloglarda donör olarak yumurta hücresi alınan kadınların kişisel ve fiziksel özelliklerine ilişkin bilgiler kayıt altına alınarak potansiyel alıcılarla paylaşıldı. Gürcistan ve Arnavutluk'taki kliniklerin renkli göz ve sarı saç kriterlerinin dışında kadınlardan yumurta almadıkları tespit edildi. Kıbrıs'ta kliniği olan Hayat İ. isimli doktor da gözaltına alındı. KKTC, Arnavutluk ve Gürcistan'ın Batum kentine giden donör kadınlar ile şebeke liderinin, söz konusu işlemlerden dolayı ilk tespitlere göre 2 milyon Avro kirli kazanç sağladıkları anlaşıldı.

Göz, saç ve ten rengi ile kan grubu gibi özellikler arşivlenmiş

Biyolojik olarak annenin doğuran değil yumurta hücresi kullanılan kişi olması sebebiyle şebeke, yumurta sahibi olan kadınların şahsi bilgilerini pazarlamak üzere edindikleri; bu verileri de muhtelif alıcılara aktardıkları ortaya çıktı. Buna göre kan grubu saç, göz ve ten rengi gibi özellikleri arşiv kaydıyla, bebeklerin bu özelliklere sahip olacağının alıcılara bildirildiği Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı. Yumurta hücresi alınan kadınların kişisel ve fiziksel özelliklerinin kayıt altına alınarak potansiyel alıcılara sunulduğu belirlendi.

Donörlerin görsellerinin de sözde alıcı kişilere fiziksel ve kişisel özellikleriyle iletildiği kaydedildi. Şebekenin, bu kriterler üzerinden fiyat tarifesi oluşturduğu tespit edildi.

İstanbul merkezli yasa dışı üreme hücresi ticareti operasyonu kapsamında 34'ü donör kadın, 4 doktor ve 4 organizatör olmak üzere şu ana kadar 42 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların polisteki ifade işlemleri sürerken, firari 11 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı