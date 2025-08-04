Ünlü şekerleme ve helva zincirinin tatlısından çok sayıda canlı kurt çıktı

Ünlü şekerleme ve helva zincirinin tatlısından çok sayıda canlı kurt çıktı
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Ünlü şekerleme ve helva zincirinin tatlısından çok sayıda canlı kurt çıktı
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Ünlü bir şekerleme ve helva zincirinin şubesinden padişah yastığı tatlısı satın alan vatandaş, ürünün paketini açtığında neye uğradığını şaşırdı. Tatlının içinden çok sayıda canlı kurt çıktı.

Ünlü bir şekerleme ve helva zincirinin ürününden çıkanlar mide bulandırdı.

Ünlü şekerleme ve helva zincirinin tatlısından çok sayıda canlı kurt çıktı

PAKETİ AÇTIĞINDA NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Zincir firmanın İstanbul'un Göngören ilçesinde yer alan şubesinden padişah yastığı tatlısı satın alan bir vatandaş, ürünün paketini açtığında neye uğradığını şaşırdı. Tatlının içinden çok sayıda canlı kurt çıktı.

Ünlü şekerleme ve helva zincirinin tatlısından çok sayıda canlı kurt çıktı

İNFİAL YARATTI

O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden vatandaş, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede infial yaratan görüntüler, hijyen ve denetim eksikliği iddialarını da bir kez daha gündeme taşıdı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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