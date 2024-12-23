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Ünlü iş insanı Nevzat Aydın, panelde fenalaştı

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Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın, Trabzon'da düzenlenen bir panelde plaket verileceği esnada fenalaştı. Ayakta durmakta güçlük çeken Aydın hastaneye kaldırıldı.

Trabzon'da bugün "Bir Şey Yapmalı!" sloganıyla düzenlenen Girişimcilik ve Yatırım Paneli'ne konuşmacı olarak katılan işadamı Nevzat Aydın fenalaştı. Aydın, yapılan ilk müdahalenin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ünlü iş insanı Nevzat Aydın, panelde fenalaştı

NEVZAT AYDIN PANELDE BİR ANDA FENALAŞTI

Trabzon KTÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde bugün öğle saatlerinde "Bir Şey Yapmalı!" sloganıyla Girişimcilik ve Yatırım Paneli düzenlendi. Panelin açılış konuşmalarını Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi ve Yemeksepeti'nin kurucusu iş insanı Nevzat Aydın yaptı. Girişimcilik ve yatırım konularında ilgiyle takip edilen panel sonunda beklenmedik bir olay yaşandı. Panele katılan Nevzat Aydın, program sonrası plaket takdimi esnasında fenalık geçirdi. O anlar programı canlı yayınlayan haber61.net kameralarına an be an yansıdı.

Ünlü iş insanı Nevzat Aydın, panelde fenalaştı

Yapılan ilk müdahalenin ardından Nevzat Aydın kontrolü için KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ünlü iş insanı Nevzat Aydın, panelde fenalaştı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
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