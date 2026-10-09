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Ümraniye'de iş yerine ateş açan motosikletli 2 saldırgan kaçtı, ölen yok

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Ümraniye'de iş yerine ateş açan motosikletli 2 saldırgan kaçtı, ölen yok
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Ümraniye Kazım Karabekir Mahallesi'nde akşam 20.30 sıralarında bir iş yerine motosikletli 2 kişi uzun namlulu silahla ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kaçan şüphelileri yakalamak için polis çalışma başlattı.

Ümraniye'de bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Olay, akşam saat 20.30 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi Adem Yavuz Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki iş yerine kimliği belirsiz motosikletli 2 kişi tarafından uzun namlulu silahla ateş açıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenilirken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerindeki incelemelerinin ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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