Ümraniye'de dükkan alevlere teslim oldu

Ümraniye'de bir iş yerinde çıkan yangın, 5 katlı binaya yayıldı. Olayda bir vatandaş dumandan etkilendi, dükkan kullanılamaz hale geldi.

Ümraniye'de 5 katlı bir binanın giriş katında bulunan dükkanda çıkan yangın binaya tamamına sirayet etti. Yangın sonucu dükkan kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 18.15 sıralarında Ümraniye Site Mahallesi Tevazu Sokak üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı bir binanın giriş katında bulunan dükkanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek binanın tamamına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen bir vatandaş baygınlık geçirdi. Yangın sonucu dükkan kullanılamaz hale gelirken, binada da hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

