Ümraniye'de dükkan alevlere teslim oldu

Ümraniye'de 5 katlı bir binanın giriş katında bulunan dükkanda çıkan yangın binaya tamamına sirayet etti. Yangın sonucu dükkan kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 18.15 sıralarında Ümraniye Site Mahallesi Tevazu Sokak üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı bir binanın giriş katında bulunan dükkanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek binanın tamamına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen bir vatandaş baygınlık geçirdi. Yangın sonucu dükkan kullanılamaz hale gelirken, binada da hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL