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Ümraniye'de 15 çift ayakkabı çalan kadın, gözaltındayken hastaneye kaldırıldı

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Ümraniye'de ayrıldığı eski erkek arkadaşını rahatsız ettiği iddia edilen kadın, eski sevgilisinin kardeşine ait minibüsün camlarını kırıp 15 çift ayakkabı çaldı. Gözaltına alınan kadın, emniyette kendine zarar vermeye çalışınca hastanede tedavi altına alındı.

Ümraniye'de ayrıldığı eski erkek arkadaşını rahatsız ettiği iddia edilen kadın, eski sevgilisinin kardeşine ait aracın camlarını ve aynalarını kırıp, araçtaki multimedya ekranı ile kapı önündeki 15 çift kadın ayakkabısını çaldı. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri sırasında kendine zarar vermeye çalışan kadın hastanede tedavi altına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir aracın camları ve aynalarının kırılarak, araçtaki multimedya ekranı ile kapı önündeki 15 çift kadın ayakkabısının çalınmasına ilişkin çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, S.Ö. (36) isimli kadının ayrıldığı eski sevgilisi C.Y.'yi rahatsız ettiği belirlendi. Süreç içerisinde şiddetin boyutunu artıran şüphelinin C.Y.'nin kardeşi R.Y.'ye (30) ait park halindeki minibüsün camlarını ve aynalarını kırarak, araç içerisindeki multimedya ekranını söktüğü tespit edildi. Olayları sürdüren S.Ö.'nün R.Y.'ye yönelik hakaret ve tehditlerde bulunduğu ve 11 Ekim'de ikamet önündeki ayakkabılıktan 15 çift kadın ayakkabısını çaldığı da belirlendi. Güvenlik güçlerinin çalışmaları sonucu şüpheli S.Ö., 14 Ekim'de yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sırasında kendine zarar vermeye çalışan şüpheli için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık kontrolünün ardından hastaneye kaldırılan S.Ö.'nün ruh ve sinir hastalıkları hastanesindeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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