UMKE tatbikatı gerçeği aratmadı - Haberler

Eskişehir'de yaklaşık 150 UMKE 15. bölge gönüllüsünün katıldığı çok yaralanmalı trafik kazası ve enkaz durumlarına yönelik tatbikat, gerçeğini aratmadı.

Sivrihisar'ın Kaymaz Mahallesi'nde bir araya gelen Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) 15. bölge ekipleri eğitim ve tatbikat kampı kurdu. Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar ve Bilecik'ten gelen yaklaşık 150 UMKE gönüllüsü, 3 gün süren tatbikatlarda olay anında karşılaşabilecekleri her türlü duruma karşı hazırlık yaptı. Ekiplere yeni katılan gönüllülerin bir doğal afet durumunda olay yerine tecrübeli şekilde gitmesini amaçlayan tatbikatta, çok yaralanmalı trafik kazası ve enkaz alanları hazırlandı. Olay yerine gelen ekiplerin ilk triyajın ardından çoklu trafik kazası ve enkaz çalışmalarını gerçekleştirdi. Olay kurgusu ve yaklaşımı açısından gerçeği aratmayan tatbikatta, UMKE'ye yeni katılan onlarca gönüllü tecrübe kazanmış oldu.

"Ekiplerimiz sahada en iyi şekilde vakalara yaklaşmayı öğreniyorlar"

Eğitim ve tatbikat kampıyla ilgili konuşan UMKE 15. Bölge Koordinatörü Halil Sönmez, yapılan çalışmanın ekipler için sahada büyük tecrübe olacağını belirtti. Tatbikatın özellikle yeni katılan gönüllülerin gerçek olaylarda sahaya tecrübeli şekilde girmesinde büyük önem taşıdığını belirten Sönmez, şu ifadeleri kullandı:

"Tarım işçilerini taşıyan bir araç devrilmiş. Olay yerine gelen öncü ekiplerle gelinerek triyajı yapıldı. Olay anında da ekipler çağırılarak müdahaleleri yapılmıştır. Hastaneye sevk sağlanmıştır. Enkaz çalışmamızda da bildiğiniz üzere yurdumuz deprem bölgesinde yer alıyor. Süre içerisinde yer yer depremlere maruz kalabiliyoruz. Bunun için de ekiplerimiz, böyle durumlarda neyle karşılaşacaklarını senaryo gereği de olsa öğrenip sahada en iyi şekilde vakalara yaklaşmayı öğreniyorlar. Bu eğitimlerin faydasını sahalarda görüyoruz. Biliyorsunuz ki yakın zamanlarda Elazığ depremi olsun, İzmir depremi olsun birçok vaka ve travma ile karşılaştı ülkemiz. Tabi biz burada eğitimlerle afet bilincini arkadaşlarımıza daha iyi öğreterek, sahada neyle karşılaşacaklarını göstererek, daha uygun ve düzen bir şekilde vakaya yaklaşımı ve müdahaleyi pekiştirmelerini sağlıyoruz." - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa