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Sinan Ateş davasında tahliye

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Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili davada, dosyası ayrılan tutuklu sanık dönemin Cinayet Büro Amiri komiser Mustafa Ensar Aykal, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili davada, dosyası ayrılan tutuklu sanık dönemin Cinayet Büro Amiri komiser Mustafa Ensar Aykal yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Sinan Ateş davasında tahliye
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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