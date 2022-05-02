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Ukrayna, Rusya'nın kontrolü altına geçen 4 limanı kapatma kararı aldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ukrayna, Rusya'nın kontrolü altına geçen 4 limanı kapatma kararı aldı

Ukrayna, Rusya'nın saldırıları sonrasında kontrolünü kaybettiği 4 limanı "yeniden kontrol sağlanana dek" kapattı.

Ukrayna, Rusya'nın saldırıları sonrasında kontrolünü kaybettiği 4 limanı "yeniden kontrol sağlanana dek" kapattı.

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş devam ediyor. Ukrayna Tarım Politikası ve Gıda Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın kontrolüne geçen Mariupol, Berdyansk, Skadovsk ve Herson limanlarının "yeniden kontrol sağlanana dek" kapatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Bu önlem, gemilere ve yolculara hizmet verilememesi, kargo, nakliye ve diğer ekonomik faaliyetlerin yürütülememesi ve uygun seviyede seyir güvenliğinin sağlanamamasından dolayı alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise yaptığı açıklamada, Karadeniz'de Rusya'nın kontrolü altına geçen limanlar nedeniyle Ukrayna'nın milyonlarca ton tahıl kaybedebileceğini ve bunun da Avrupa, Asya ve Afrika'yı da etkileyecek büyük bir yiyecek krizini tetikleyebileceğini söyledi.

Ukrayna'da yaşanan savaş nedeniyle ülkedeki birçok liman Rusya'nın kontrolüne geçmişti. - MARIUPOL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ukrayna, Tarım, Savaş, Rusya, 3. Sayfa, Haberler

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