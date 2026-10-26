Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ukrayna'nın Voronezh'e dron saldırısında 2 kişi öldü, 17 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna'nın Voronezh'e düzenlediği dron saldırısında 2 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. Vali Gusev 113 dronun imha edildiğini ve yangın çıktığını açıkladı; Rusya Demiryolları Anapa-Moskova treninde 5 yolcunun yaralandığını ve Voronezh seferlerinin askıya alındığını duyurdu.

Ukrayna'nın, Rusya'nın Voronezh bölgesine gerçekleştirdiği dron saldırısında 2 kişinin hayatını kaybederken, 17 kişi de yaralandı.

Ukrayna, Rusya'nın Voronezh bölgesine dron saldırısı gerçekleştirdi. Voronezh Valisi Alexander Gusev, saldırı sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 17 kişinin de yaralandığını açıkladı. Gusev, hava savunma sisteminin bölgede 113 dronu imha ettiğini ifade ederek bazı endüstri bölgelerinde yangın çıktığını sözlerine ekledi.

Rusya Demiryolları'ndan yapılan açıklamada, Rus tatilciler arasında popüler olan Krasnodar bölgesindeki Anapa'dan Moskova'ya giden bir yolcu trenin de hasar gördüğü ve 5 yolcunun yaralandığı aktarıldı.

Voronezh üzerinden yapılan tren seferleri askıya alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Altında deprem! 3 aydır böylesi görülmemişti

Piyasalarda hesaplar şaştı! 3 ay sonra bir ilk
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sevgilisinden ayrıldı, 15 gün sonra 3 çocuğunun babasıyla nişanlandı

Sevgilisinden ayrıldı, 3 çocuğunun babasıyla nişanlandı
1.76'lık duvar! 13 yaşındaki Umut Aytekin dev kulüplerin radarında

13 yaşında 1.76'lık duvar! Dev kulüpler şimdiden radarına aldı

Şişli'de çatıdan düşen kadının son fotoğrafı ortaya çıktı! 2 kişi gözaltına alındı

Şişli'de sır ölüm! Son fotoğrafı ortaya çıktı
Akondroplazi hastası Ezgi ile Mert, 3 yıllık aşklarını düğünle taçlandırdı

Gönülleri ısıtan düğün! Akondroplazi genç çifte engel olmadı
Akaryakıtta indirim dönemi bitti! Çifte zam geliyor, rakamlar da hayli okkalı

İndirim dönemi bitti! Çifte zam geliyor, rakamlar da hayli okkalı
Chris Brown’ın cezası bugün belli olacak

Müzik yapımcısına şişeyle saldırmıştı: Ünlü şarkıcı hakim karşısında
Meghan Markle’ın babası Thomas Markle hakkında soruşturma: Çocuklarımı korumak için uzak durdum

Yıllardır babasıyla görüşmüyordu: Meghan Markle nedenini açıkladı