Ukrayna'nın Voronezh'e dron saldırısında 2 kişi öldü, 17 kişi yaralandı

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Ukrayna'nın, Rusya'nın Voronezh bölgesine gerçekleştirdiği dron saldırısında 2 kişinin hayatını kaybederken, 17 kişi de yaralandı.

Ukrayna, Rusya'nın Voronezh bölgesine dron saldırısı gerçekleştirdi. Voronezh Valisi Alexander Gusev, saldırı sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 17 kişinin de yaralandığını açıkladı. Gusev, hava savunma sisteminin bölgede 113 dronu imha ettiğini ifade ederek bazı endüstri bölgelerinde yangın çıktığını sözlerine ekledi.

Rusya Demiryolları'ndan yapılan açıklamada, Rus tatilciler arasında popüler olan Krasnodar bölgesindeki Anapa'dan Moskova'ya giden bir yolcu trenin de hasar gördüğü ve 5 yolcunun yaralandığı aktarıldı.

Voronezh üzerinden yapılan tren seferleri askıya alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı