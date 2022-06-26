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Tüplerin ardı ardına patladığı imalathane alevlere yenildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tüplerin ardı ardına patladığı imalathane alevlere yenildi

Denizli'nin Kale ilçesinde fırın ve ev olarak kullanılan 2 katlı binanın çatı katındaki imalathanesinde meydana gelen yangında tüpler arka arkaya patladı, alevler metrelerce yükseldi.

Denizli'nin Kale ilçesinde fırın ve ev olarak kullanılan 2 katlı binanın çatı katındaki imalathanesinde meydana gelen yangında tüpler arka arkaya patladı, alevler metrelerce yükseldi.

Yangın, Kale ilçesine bağlı Uluçam Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Niyazi Ç.'ye ait fırın ve ev olarak kullanılan 2 katlı binanın çatı katındaki imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı dumanlar yükselmeye başladı. Dumanların yerini bıraktığı alevler büyümeye başladı ve ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, vatandaşların olay yerine yaklaştığı esnada tüpler art arda patladı ve alevler metrelerce yükseldi.

Yaklaşık 30 dakika süren mücadelenin ardından alevler kontrol altına alındı ve soğutma işlemi uygulandı. Binanın küle döndüğü yangında alevlerin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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