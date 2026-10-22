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Tunceli-Pertek karayolunda 82 yaşındaki adam araç çarpmasıyla hayatını kaybetti

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Tunceli-Pertek karayolunda yolun karşısına geçmeye çalışan 82 yaşındaki yaşlı adam, bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri adamın öldüğünü belirledi, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tunceli-Pertek karayolunda yolun karşısına geçemeye çalışan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kaza, Tunceli-Pertek karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Dursun Okutucu'ya (82), 24 ABR 746 plakalı araç çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Okutucu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın cenazesi, yapılan incelenenin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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