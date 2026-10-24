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Tunceli'de sarp kayalıklarda günlerdir mahsur kalan keçileri AFAD kurtardı

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Tunceli'de sarp kayalıklarda günlerdir mahsur kalan keçileri AFAD kurtardı Haber Videosunu İzle
Tunceli'de sarp kayalıklarda günlerdir mahsur kalan keçileri AFAD kurtardı
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Tunceli'nin Esentepe Mahallesi'nde sarp kayalıklarda günlerdir mahsur kalan keçiler, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Ekiplerin hassas çalışması sonucu keçilerin kayalıklardan aşağıya inmeleri sağlandı; AFAD her canın değerli olduğunu vurguladı.

Tunceli'de sarp kayalıklarda günlerdir mahsur kalan keçiler, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Esentepe Mahallesi'nde sarp kayalıklarda keçiler mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler çalışma başlattı. Ekiplerin profesyonel ve hassas çalışması sonucu keçilerin kayalıklardan aşağıya inmeleri sağlandı.

AFAD tarafından yapılan paylaşımda, her canın değerli olduğu vurgulanarak, ekiplerin her koşulda görev yapmaya ve ihtiyaç duyulan her an müdahaleye hazır olduğu belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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