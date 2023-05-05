Tuğçe Can'ın katilinin yargılandığı duruşma 1 Haziran'a ertelendi

Eskişehir'de Tuğçe Can'ı öldürdüğü gerekçesi ile tutuklanan Onur Kaya'nın yargılandığı davada duruşma 1 Haziran'a ertelendi.

Tepebaşı İlçesi Yenibağlar Mahallesi Hacı Hüsnü Sokak'ta ikamet eden 25 yaşındaki Tuğçe Can, 12 Ocak 2023'te sevgilisi Onur Kaya tarafından bıçaklanarak öldürüldü. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmaların ardından yakalanan katil zanlısı Onur Kaya, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılama sürecinde bugün duruşma yapıldı. Duruşmaya maktul Tuğçe Can'ın ailesi, taraf avukatları katıldı. Katil zanlısı Onur Kaya ise duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS bağlantısı ile katıldı. Mahkeme heyeti eksiklerin tamamlanması için duruşmayı 1 Haziran'a erteledi.

"Herkes benim kızıma dua ederken ona beddua ediyor"

Ertelenen duruşmanın ardından adliyenin önünde açıklama yapan Tuğçe Can'ın annesi Emine Can şu ifadeleri kullandı:

"Duruşma 1 Haziran'a ertelendi. Ne kadar ertelenirse ertelensin. Ben adalete sonuna kadar güveniyorum. Onun en ağır ceza ile cezalandırılacağını biliyorum. Sevindiğim tek bir şey var. Herkes benim kızıma dua ederken ona beddua ediyor. Başka Tuğçe'ler ölmesin. Siz benim yanımda olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." - ESKİŞEHİR