Tramvay durağında yankesicilik yapan 2 kadın yakalandı - Haberler

- Tramvay durağında yankesicilik yapan 2 kadın yakalandı

İSTANBUL - İstanbul Fatih Aksaray tramvay durağında yankesicilik yöntemi ile yolcuların eşyalarını çalan 2 kadın şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

İstanbul Fatih Aksaray tramvay durağında kalabalıktan faydalanan iki kadın yolcuların eşyalarını çaldı. Aynı bölgede peş peşe gelen yankesicilik ihbarları üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde - Indıra S ve Elvısa F isimli şüpheliler aynı durakta Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği Ekipleri tarafından yakalanarak gözaltın alındı. Indıra S.'nin 10 suç kaydı olduğu, Elvısa F isimli şüphelinin ise 1 suç kaydığı olduğu öğrenildi. Emniyette işlemleri biten şahıslar adliyeye sevk edildi.