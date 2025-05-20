Trafikteki yön levhasında direk dansı yaptı
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kadın, trafikteki yön levhasında direk dansı yaptı. Kadın çevredekilere aldırmazken, o anları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Alanya'da bir kadının trafikteki yön levhasında direk dansı yaptığı anlar bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
YÖN LEVHASINA ÇIKIP DİREK DANSI YAPTI
Antalya'nın Alanya ilçesinde skandal bir olay yaşandı. Bir kadın, güpegündüz trafikteki yön levhasında direk dansı yaptı.
O ANLAR KAMERADA
Direğe çıkan kadın ilginç hareketler sergiledi. Genç kadının çevreden geçenlere aldırmaması dikkat çekti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa