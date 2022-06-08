Trafikte bozulan motosikleti ayağıyla iterek böyle götürdü - Haberler

Trafikte bozulan motosikleti ayağıyla iterek böyle götürdü Trafikte bozulan motosikleti ayağıyla iterek böyle götürdü Bursa'da trafikte bozulan motoru ayağını dayayarak götürdü. Trafikte bozulan motosikleti ayağıyla iterek böyle götürdü BURSA - Bursa'da trafikte bozulan motoru ayağını dayayarak götürdü. Tehlikeli anlar diğer sürücülerin cep telefon kamerasına yansıdı. Olay, merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeyken aniden bozulan motosikleti kendi ürettikleri çözümle götürdüler. Arkadaki motosikletten ayaklarını bozuk olan motosiklete dayayarak götürdüler. Bu ilginç anlar diğer sürücülerin cep telefon kamerasına yansıdı. İhlas Haber Ajansı / Muhammet Kösle - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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