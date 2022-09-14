Trafikte araç sıkıştıran sürücüye tepki gösteren genç öldürüldü

İzmir'in Karabağlar ilçesinde trafikte başka bir aracı sıkıştıran araç sürücüsünü darbettiği iddia edilen genç, tabancayla vurularak öldürüldü. Olayın ardından kayıplara karışan zanlı her yerde aranıyor.

Olay saat 20.00 sıralarında Ali Fuat Cebesoy Mahallesi 9135/3 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Eski İzmir Caddesi'nde ilerleyen bir otomobil, başka bir aracın kendisini sıkıştırması sonucu sokağa girdi. Bu sırada sokakta bulunan Barış Korkmaz (21) ile yanındaki arkadaşı sürücüye tepki gösterince aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Korkmaz ve arkadaşının, sürücüyü darbettiği öne sürüldü.

Peş peşe ateş edip kaçtı

2 kişi tarafından darbedilen araç sürücüsü, belinden çıkardığı tabanca ile Barış Korkmaz ve arkadaşına ateş açtı. Korkmaz, vücuduna isabet eden mermilerin ardından kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli tabancayı başka bir aracın altına atarak yaya bir şekilde olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan ağır yaralı durumdaki Korkmaz, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Yaralı genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Korkmaz'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Korkmaz'ı vuran otomobil sürücüsünün kimliğinin belirlenmesi için polis ekiplerince geniş çaplı soruşturma başlatıldığı ve şüpheliyi yakalamak için araştırmaların sürdüğü öğrenildi. - İZMİR