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Trabzon'daki silahlı yaralamanın 2 şüphelisi İstanbul Çatalca'da yakalandı

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Trabzon'daki silahlı yaralamanın 2 şüphelisi İstanbul Çatalca'da yakalandı
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Trabzon'da bir kişinin silahla yaralanması olayının şüphelileri, Trabzon ve İstanbul Emniyet Müdürlüklerinin ortak operasyonuyla İstanbul'un Çatalca ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin saklandıkları adres, yürütülen takip ve istihbari çalışmalarla tespit edildi.

Trabzon'da meydana gelen silahlı yaralama olayının şüphelileri, emniyet güçlerinin düzenlediği ortak operasyonla İstanbul'da yakalandı.

Trabzon'da E.S. isimli şahsın silahla yaralanması olayı üzerine harekete geçen Trabzon ve İstanbul Emniyet Müdürlüklerine bağlı Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Yürütülen titiz takip ve istihbari çalışmalar sonucunda olayın failleri olan Y.E.S. ve B.İ.'nin İstanbul'un Çatalca ilçesinde saklandıkları adres tespit edildi. İki il emniyet müdürlüğünün koordineli operasyonuyla belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi de yakalayarak gözaltına aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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