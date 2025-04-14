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Trabzon'da Tüp Patlaması Sonrası Göçük: 1 Yaralı

Trabzon'da Tüp Patlaması Sonrası Göçük: 1 Yaralı
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Trabzon'un Of ilçesinde meydana gelen tüp patlaması sonucu bir ev çökerken, enkaz altında kalan 70 yaşındaki Hasan Arslan yaralı olarak kurtarıldı. Olay yerine gelen ekipler, güvenlik önlemleri alarak müdahalede bulundu.

Trabzon'un Of ilçesinde tüp patlaması sonucu çöken evde enkaz altında kalan bir kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Olay, Of ilçesine bağlı Çatalsöğüt mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçenin Çatalsöğüt mahallesinde öğle saatlerinde bir evde patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle çevrede büyük panik yaşanırken, evde çökme meydana geldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemede Hasan Arslan'ın (70) enkaz altında kaldığı tespit edildi. Jandarma, itfaiye ve UMKE ekipleri tarafından yapılan çalışmada Hasan Arslan göçük altında yaralı olarak kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Arslan, ambulansla Of Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 katlı evin tamamen çökme riskine karşı güvenlik önlemi alındı. - TRABZON

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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