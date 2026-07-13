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Trabzon'da İtfaiye Kavşağı'nda şüpheli çanta paniği

Trabzon'da İtfaiye Kavşağı'nda şüpheli çanta paniği
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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde İtfaiye Kavşağı'nda bulunan şüpheli çanta, polis ekiplerini harekete geçirdi. Yapılan incelemede çantadan kimlik kartı ve cüzdan çıktı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesi İtfaiye Kavşağı'nda bulunan şüpheli çanta paniğe neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Pazarkapı mahallesi Devlet Sahil Yolu Caddesindeki İtfaiye Müdürlüğü mevkiinde şüpheli bir çanta bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından çanta polis karakoluna teslim edilirken, çantadan kimlik kartı ve cüzdan çıktığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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