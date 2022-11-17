Trabzon'da fuhuş operasyonu: 47 kadın yakalandı

TRABZON Trabzon'da polis ekiplerince 22 şüpheli şahsa yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda fuhuş yaptırdıkları tespit edilen 20'si yabancı uyruklu 47 kadın yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ve bağlı birimlerce fuhuş ile mücadele kapsamında yapılan uzun süreli çalışmada 22 şahıs tespit edildi. 'Fuhşa Teşvik Aracılık veya Zorlama' suçuyla ilgili yapılan çalışmada tespit edilen şahısların ikamet ve işyerlerine yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Saat 04.00 sıralarında önceden belirlenen adreslere baskın yapan ekiplerce 22 şüpheli şahıs ile müşteri ve yer temin etmek suretiyle fuhuş yaptırdıkları tespit edilen 20'si yabancı uyruklu 47 kadın yakalandı. Gözaltına alınan 22 şüpheli şahıstan 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan kadınlar ise AIDS, frengi, hepatit gibi bulaşıcı hastalık taşıyıp taşımadıklarının belirlenmesi için hastaneye sevk edildi. Sağlık işlemlerinin ardından yabancı uyruklu kadınların sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.