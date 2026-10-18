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Trabzon Araklı'da bariyerleri aşan araç dereye uçtu, 5 kişi yaralandı

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Trabzon Araklı'da bariyerleri aşan araç dereye uçtu, 5 kişi yaralandı
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Trabzon Araklı'da akşam saatlerinde Karadere yolundan Araklı yönüne giden araç, Yiğitözü Mahallesi'nde bariyerleri aşarak dereye uçtu. Kazada araçtaki 5 kişi yaralandı; yaralılar duvarla kaplı dere kenarından vinçle güçlükle çıkarılıp Araklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Trabzon'un Araklı ilçesinde bugün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karadere yolundan Araklı yönüne doğru hareket halindeki araç Yiğitözü Mahallesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak dereye uçtu. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralanırken, yaralılar dere kenarlarının duvarla kaplı olması nedeniyle yola vinçle güçlükle çıkarılabildiler. Yaralılar, Araklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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