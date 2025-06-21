Topkapı Sarayı Geceleri Ziyaretçilerini Ağırlıyor

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Topkapı Sarayı, 21 Haziran'dan itibaren gece ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Saray, eşsiz ışıklandırmasıyla cumartesi günleri 21.00-23.00 saatleri arasında gezilebilecek. Ziyaretçiler, tarihi eserleri ve Osmanlı'nın zengin kültürel mirasını gece ışıkları altında keşfedecek.

Topkapı Sarayı gece ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

İSTANBUL - Topkapı Sarayı 21 Haziran'dan itibaren geceleri eşsiz ışıklandırması ile kapılarını ziyaretçilerine açtı. Havadan çekilen sarayın görüntüsü tüm ihtişamı ile gözler önüne serildi.

Osmanlı Devleti'nin kalbi Topkapı Sarayı, bu kez ziyaretçilerini akşam ağırlıyor. Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı Topkapı Sarayı, yaz mevsiminin en uzun günü olan 21 Haziran'dan itibaren akşam saatlerinde ziyarete açıldı. Uygulama kapsamında saray, 14 Eylül'e kadar cumartesi günü 21.00 - 23.00 saatleri arasında gezilebilecek. Ziyaret boyunca Kubbealtı, Silah Müzesi, Harem-i Hümayun, Cariyeler Taşlığı, III. Murat Has Odası, Mabeyn Taşlığı, Altın Yol, Enderun Avlusu'nda yer alan Mukaddes Emanetler Dairesi, Arz Odası, Fatih Köşkü ve Seferli Koğuşu da gezilebilecek. Osmanlı hazinesinin en kıymetli eserlerinden

Kaşıkçı Elması, Topkapı Hançeri ve Altın Taht da bu rotada görülebilecek.

Öte yandan tarihi, mimarisi, avluları ve eşsiz koleksiyonlarıyla Topkapı Sarayı gece ışıkları altında dron ile havadan görüntülendi. Sarayın gece görüntüsü kendine hayran bıraktı.

Konuya ilişkin konuşan Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman, "Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Topkapı Sarayı'nda yine gece turlarına bugün itibarıyla başlıyoruz. Eylül ayının 14. gününe kadar gece turlarını devam ettireceğiz. Gece turları cumartesi akşamları yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılacak. Gece dördüncü avluda İstanbul'u eşsiz bir manzarada görme imkanı olacak. Gündüz görülen noktaların tamamını gece görmek mümkün. Sarayın bazı bölümlerini aydınlatarak ziyaretçilerimize açtık. Sadece cumartesi günleri 2 saat süreyle gezilebilecek. Saat 21: 00 itibari ile alıyoruz 23: 00 itibari ile de ziyaret sonlandırılıyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET FARUK SARIKOÇ - 3.Sayfa
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