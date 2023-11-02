Topkapı'da Sokaklarda Yaşayan Bir Kişinin Cesedi Bulundu

Ali AKSOYER/İSTANBUL, TOPKAPI'da tarihi surlarda bulunan cesedin sokaklarda yaşayan İhsan Çakmak'a (33) ait olduğu tespit edildi. Cinayetin faili olduğu gerekçesiyle, köpek hırsızlığı nedeniyle kavgalı olduğu arkadaşı Enes Y.(26) gözaltına alındı. Şüpheli adliyeye sevk edildi.

Fatih, Topkapı'da tarihi surların olduğu bölümde 15 Ekim pazar günü yerde yatan bir kişi olduğunu gören çevre sakinleri polise ihbarda bulunmuştu. Olay yerine gelen polis ekipleri bir kişinin bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etmişti. Ceset üzerinden kimlik çıkmazken, olayla ilgili Cinayet Büro Amirliği tarafından soruşturma başlatılmıştı. Polis yaptığı çalışmada öldürülen kişinin, o bölgede sokaklarda yaşayan 33 yaşındaki İhsan Çakmak olduğunu tespit etti. Görgü tanıklarıyla yapılan görüşmede İhsan Çakmak ile aynı bölgede evsiz olarak yaşayan Enes Y. arasında bir süredir köpek hırsızlığı nedeniyle husümet olduğu belirlendi. Olaydan sonra ortadan kaybolduğu tespit edilen Enes Y. gözaltına alındı.Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan Enes Y.'nin 30 kez polise geliş kaydı olduğu belirlendi. Olayla ilgili bir kişinin daha kimliğinin tespit edildiği ve yakalanması için çalışmaların sürdüğü de öğrenildi. Şüpheli Enes Y. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.