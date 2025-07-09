Tokat'taki Patlama Davasında Sanıkların Tutukluluğu Devam Ediyor

Tokat'taki Patlama Davasında Sanıkların Tutukluluğu Devam Ediyor
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Tokat'ın Erbaa ilçesindeki bir bağ evinde meydana gelen patlama olayında yaralananların ve hayatını kaybedenlerin bulunduğu dava, sanıkların tutukluluğunun devamıyla 24 Eylül 2025'e ertelendi.

Tokat'ın Erbaa ilçesindeki bağ evinde meydana gelen patlama olayının davasında sanıkların tutukluluğu devam ederken duruşma 24 Eylül'e ertelendi.

İlçeye bağlı Karayaka beldesi Hürmüzlü Mahallesi'nde 18 Mayıs 2024 tarihinde meydana gelen patlamada 5'i asker 6 kişinin yaralandığı ve 1 kişinin de hayatını kaybettiği olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında açılan davanın 4'üncü duruşması görüldü. Patlamanın yaşandığı bağ evinde 16 Mayıs 2025 tarihinde yapılan keşif sonrası hazırlanan keşif raporları ve sanık ifadeleri duruşmada değerlendirildi. Tutuklu sanıklar T.Ö. ve İ.G., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı. Sanıklardan T.Ö., savunmasında "Beni davanın içerisine çekmeye çalışıyorlar" ifadelerini kullanırken; İ.G. ise olayla hiçbir ilgisi olmadığını öne sürerek tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, mevcut delil durumu ve dosya kapsamını göz önünde bulundurarak sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek dava, 24 Eylül 2025 tarihine ertelendi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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