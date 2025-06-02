Tokat'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Tokat'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 29 yaşındaki Muhammed Talha Yılmaz hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Kazanın sebebi sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi olarak belirlendi.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Irmak köyü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Muhammed Talha Yılmaz (29) idaresindeki 07 AUE 047 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada araç sürücüsü Yılmaz olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araçta yolcu olarak bulunan S.Y. (29), A.Y. (55) ve H.Y. (1) yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, Muhammed Talha Yılmaz'ın, Koyulhisar Münire Mustafa Aydoğdu Yatılı Bölge Ortaokulu Müdür Yardımcısı olduğu öğrenildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Turist, güvenlik bariyerlerini aşıp 2.000 yıllık heykellere zarar verdi

Turist, güvenlik bariyerlerini aşıp 2.000 yıllık heykellere zarar verdi
Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti

Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti
Okan Buruk'un istemediği futbolcu Galatasaray'a geri dönüyor

Kovar gibi gönderdiği futbolcu geri dönüyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bu nasıl anne! Çocuğunu dövdü, bağırdı, ısırdı

Bu nasıl anne! Çocuğuna yaptıkları kan dondurdu
Memur ve emeklilerin maaş zammını etkileyecek enflasyon verileri açıklanacak

Zam hesapları sil baştan değişiyor! Milyonların gözü bu veride
İBB'ye 5. dalga operasyonunun itirafçısı Aziz İhsan Aktaş'ın ifadesi ortaya çıktı

5. dalgayı başlatan itirafçının ifadesi: Talimatı İmamoğlu vermiş
Teknede öpücük yağmuru! Icardi ile Suárez aşk tazeledi

Teknede aşka gelen Icardi, olayı bir hayli abarttı
Otomobil takla attı, yaralılar yardıma koşanlara hakaret etti

Otomobil takla attı, yaralılar yardıma koşanlara ağzına geleni söyledi
Hasat başladı, aylık kazançları 100 bin lirayı buluyor

Hasat başladı, aylık kazançları 100 bin lirayı buluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.