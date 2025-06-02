Tokat'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Irmak köyü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Muhammed Talha Yılmaz (29) idaresindeki 07 AUE 047 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada araç sürücüsü Yılmaz olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araçta yolcu olarak bulunan S.Y. (29), A.Y. (55) ve H.Y. (1) yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, Muhammed Talha Yılmaz'ın, Koyulhisar Münire Mustafa Aydoğdu Yatılı Bölge Ortaokulu Müdür Yardımcısı olduğu öğrenildi. - TOKAT