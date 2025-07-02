Tokat'ta Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Tokat'ta Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Erbaa ilçesinde husumet nedeniyle gerçekleşen silahlı saldırıda ağır yaralanan Süleyman Maden, hastanede hayatını kaybetti. Saldırgan S.K. tutuklandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde husumetisinin silahlı saldırısında ağır yaralanan şahıs, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Saldırgan ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 1 Temmuz gecesi Ziya Gökalp Mahallesi Tepeşehir bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre, arazide alkol alan Süleyman Maden ve arkadaşlarının yanına araçla gelen husumetlisi S.K., tabancayla 6 el ateş açtı. Saldırıda ağır yaralanan Maden Erbaa Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Olay yerinden kaçan S. K. ilçe çıkışında polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli S.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, Süleyman Maden doktorların bütün müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
10 bin lira ödül için hastanelik oldular! Kaburgalarını kıranlar bile var

10 bin lira için hastanelik oldular! Kaburgalarını kıranlar bile var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güne damga vuracak itiraf: Galatasaray ve Trabzonspor beni istedi

Güne damga vuracak itiraf: Galatasaray'dan teklif aldım
Muhammed Yakut'un ölümüyle ilgili bomba iddia: Tahliye edildikten sonra...

Muhammed Yakut'un ölümüyle ilgili bomba iddia
Memur ve emeklilerin gözü enflasyon verisinde! İşte beklentiye göre zamlı maaşlar

Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emeklinin zamlı maaşları
Ameliyat için 'lazer parası' isteyen cerrah tutuklandı

Devlet hastanesi doktoru yüz kızartıcı suçtan tutuklandı
Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu

Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2028 mesajı! Salon bir anda ayağa kalktı

Erdoğan'dan 2028 mesajı! Salon bir anda ayağa kalktı
Kenan İmirzalıoğlu uzun süren sessizliğini yeni projeyle bozuyor

Kenan İmirzalıoğlu setlere geri dönüyor! Rolü şaşırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.