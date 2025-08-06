Tokat'ta Motosiklet Kazasında Yaşam Mücadelesi Veren Genç Hayatını Kaybetti

Tokat'ta Motosiklet Kazasında Yaşam Mücadelesi Veren Genç Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir motosiklet kazasında ağır yaralanan 22 yaşındaki Sebahattin Karaman, 11 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Kaza, 27 Temmuz'da meydana geldi ve Karaman hastaneye kaldırıldığı süreçte yoğun bakımda tedavi ediliyordu.

Tokat'ın Niksar ilçesinde 11 gün önce motosikletle geçirdiği kazada ağır yaralanan genç, yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 27 Temmuz'da Ayvaz Mahallesi'nde meydana gelmişti. Y.E.Ş. (19) idaresindeki 60 NS 169 plakalı otomobil ile Sebahattin Karaman'ın (22) kullandığı 60 AGS 383 plakalı motosiklet çarpışmış, ağır yaralanan Karaman, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Karaman, yoğun bakımda 11 gündür süren tedavisine rağmen kurtarılamadı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gazlı içeceklere zam geldi! 2,5 litrelik kolanın fiyatı 65 TL oldu

Kolaya okkalı zam! İşte 2,5 litrelik kolanın fiyatı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntü Türkiye'den! 30 sonra bir ilk yaşandı, görmek için akın ettiler

30 sonra bir ilk yaşandı, görmek için bölgeye akın ettiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.