Tokat'ta Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

Tokat'ta Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı
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Tokat'ta Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, evin duvarına çarparak takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı, sağlık durumları iyi. Sürücü ifadesi için emniyete götürüldü.

Tokat'ta kontrolden çıkan otomobil evin duvarına çarparak takla attı: 2 yaralı

TOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, evin duvarına çarparak takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, İsmet Paşa Mahallesi Dik Sokak'ta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, S.Y. idaresindeki 34 RA 7803 plakalı Fiat marka otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle hızını alamayıp kontrolden çıkarak bir evin duvarına çarpıp takla attı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan E.K. ve H.K. yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. E.K. ve H.K.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayı yara almadan atlatan sürücü S.Y., ifadesi alınmak üzere Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYLA KALE - 3.Sayfa
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