Tokat'ta Husumetli İki Grup Arasında Silahlı Kavga: Bir Ağı Heavy Yaralı

Tokat'ta Husumetli İki Grup Arasında Silahlı Kavga: Bir Ağı Heavy Yaralı
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde husumetliler arasında çıkan silahlı kavga sonucu bir kişi ağır yaralandı. Olayda S.K., S.M.'ye silah ile saldırdı, ardından bıçakla yaralandı ve polis tarafından yakalandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde husumetliler arasında meydana gelen silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ziya Gökalp Mahallesi Tepeşehir bölgesinde S.M. ve üç arkadaşı boş arazide alkol aldığı sırada, daha önce aralarında husumet bulunduğu öğrenilen S.K. aracıyla olay yerine geldi. Araçtan inerek tabancayla S.M.'ye doğru 6 el ateş eden S.K., çıkan arbedede bacağından bıçakla yaralandı. Saldırının ardından aracıyla olay yerinden uzaklaşan S.K., ilçe çıkışında polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ağır yaralanan S.M. ise olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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