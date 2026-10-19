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Tokat'ta hastane otoparkında itfaiye, alev alan otomobili 2 araca sıçramadan söndürdü

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Tokat'ta hastane otoparkında itfaiye, alev alan otomobili 2 araca sıçramadan söndürdü
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi otoparkında park halindeki otomobilin motor kısmından henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi ve otomobil kullanılamaz hale geldi. İtfaiye yangını diğer araçlara sıçramadan söndürdü, yanındaki iki otomobil ısıdan zarar gördü.

Tokat'ta hastane otoparkında park halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangında, yanında bulunan iki otomobilde de ısı nedeniyle hasar oluştu.

Olay, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi otoparkında meydana geldi. Park halindeki bir otomobilin motor kısmından henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi. Kısa sürede büyüyen yangında otomobil alevler içinde kaldı. Araçtan yükselen yoğun siyah duman çevreyi kapladı. İtfaiye ekipleri, yangını diğer araçlara sıçramadan söndürdü. Yanan otomobil kullanılamaz hale geldi. Yanan aracın yanında park halinde bulunan iki otomobil de yüksek ısıdan zarar gördü. Yangın anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin motor bölümünden yükselen alevler ve yoğun duman ile aracın yakınındaki güvenlik görevlileri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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