Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Tokat'ta düzenlenen operasyonda 8 ruhsatsız tabanca ve 3 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Turhal Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 24 Kasım'da Turhal ve Pazar ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 2'si kurusıkı tabancadan dönüştürülmüş 8 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait şarjörler, farklı ebatlarda 6 şarjör, 3 kurusıkı tabanca, farklı ebatlarda 320 fişek, 3 ruhsatsız tüfek ve 118 dolu tüfek kartuşu ele geçirildi. Şüpheliler hakkında 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı