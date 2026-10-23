Tokat'ta Behzat Bulvarı'nda ters dönen otomobilde 3 kişi hafif yaralandı

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Tokat'ta sürücüsünün kontrolünden çıkarak ters dönen otomobildeki 3 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Behzat Bulvarı kapalı pazar yeri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.R. (19) yönetimindeki 19 AFS 374 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ters döndü. Kazada sürücü ile araçtaki 2 kişi hafif yaralandı. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı