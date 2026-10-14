Tiran'da öğrenci eylemlerinde Eğitim Bakanlığı binası yakıldı, polis müdahale etti

Arnavutluk'ta ikinci gününde devam eden öğrenci protestolarında Eğitim Bakanlığı binası ateşe verildi. Göstericiler, çevredeki bazı banka şubelerini de tahrip ederek ateşe verirken, polis kalabalığa göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale etti.

Arnavutluk'ta öğrencilerin eğitimde karşılaştıkları sorunlar ve yolsuzluğa karşı başlattıkları protestolar, ikinci gününde de şiddet olaylarına sahne oldu. Başkent Tiran'da birçok fakültede dersleri boykot ederek protestolara katılan öğrenciler, bugün bir kez daha Eğitim Bakanlığı binası önünde toplandı. Bazı protestocular binaya tuğla fırlatırken, bazıları kaldırımdaki metal bariyerleri kırıp, çöp kutularını devirdi. Protestolar sırasında bakanlık binasının avlu kapısı kırıldı ve göstericilerden bazılarının içeriye girmesinin ardından binada yangın çıktı. Polis göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etmek üzere alana geldi. Polis ve öğrenciler arasındaki gerginlik ve çatışmalar saatlerce devam etti.

Düne kıyasla daha kalabalık geçen gösteriler sırasında öğrenciler, korkuluklarla barikat kurduktan sonra çöp kutularını ve reklam panolarını ateşe verdi. Bazı banka şubeleri ve iş yerlerinin de camları kırılarak, ofisler ateşe verildi. Göstericiler, protestonun üniversitelerdeki şartlar, yükseköğrenim maliyetleri, maddi desteklerin yetersizliği ve mezuniyet sonrası iş imkanlarıyla ilgili olduğunu açıkladı.

Polis de protestoya ilişkin yeni bir açıklama yayımlayarak, polis memurlarına yönelik saldırılar ile kamuya ve özel kişilere ait malların ateşe verilerek tahrip edilmesini kınadı. Göstericilere çağrıda bulunan polis, şiddet eylemlerinden uzak durulmasını istedi. Sorumluların yasalar karşısında hesap vereceğini ifade eden polis, bazı suçlar için yedi yıla kadar hapis cezası öngörüldüğünü bildirdi.

Arnavutluk'taki öğrenci gösterileri, Avrupa'da öğrenci eylemlerinin yayıldığı ve Fransa'da lise öğrencilerinin daha fazla öğretmen ve daha iyi eğitim imkanları talebiyle haftalardır sürdürdüğü şiddetli protestolar yaşandığı bir dönemde geldi. Arnavutluk'taki protestoların yarın devlet üniversitelerinde çalışan öğretim üyelerinin de öğrencilere destek vermek üzere sokağa çıkmasıyla yeni bir boyut kazanması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı