Timur Cihantimur'un doktor babası, 1 ay süreyle meslekten men edildi

Timur Cihantimur'un doktor babası, 1 ay süreyle meslekten men edildi
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İstanbul Eyüpsultan'da Oğuz Murat Aci'ye çarparak ölümüne neden olan Timur Cihantimur'un babası ünlü estetik cerrah Opr. Dr. Bülent Cihantimur, hastasına ait görüntüleri izinsiz yayınladığı iddiasıyla, bir ay süreyle geçici olarak meslekten men edildi.

İstanbul Eyüpsultan'da ehliyetsiz kullandığı otomobille Oğuz Murat Aci'ye çarparak ölümüne neden olan Timur Cihantimur'un babası ünlü estetik cerrah Opr. Dr. Bülent Cihantimur hakkında skandal bir iddia gündeme geldi.

"GÖRÜNTÜLERİMİ İZİNSİZ YAYINLADI"

Dr. Bülent Cihantimur'a estetik operasyon geçiren A.U. isimli hasta, vücuduna ait görüntülerin kendi izni olmadan internette ve TLC TV kanalında yayınlandığını öne sürerek Cihantimur'dan şikayetçi oldu. A.U., kişisel verilerinin izinsiz ifşa edildiğini, kişilik haklarının ihlal edildiğini ihlal edildiğini belirtti.

BÜLENT CİHANTİMUR, SUÇLAMALARI REDDETTİ

Ameliyatla ilgili çekimlerin hastanın rızasıyla yapıldığını iddia eden Bülent Cihantimur savunmasında, "Feragatname" başlıklı belgeyi de dosyaya sunarak hastanın yayınlara izin verdiğini söyledi.

Hekimlerin sır saklama yükümlülüğünün kanuni zorunluluk olmadıkça ortadan kaldırılamayacağını belirten İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu ise, hasta ile yapılan kişisel sözleşmelerin bu yükümlülüğü geçersiz kılamayacağına hükmetti.

1 AY HEKİMLİKTEN MEN EDİLDİ

Hastanın görüntülerinin kaldırılması için yaptığı başvuruların da sonuçsuz kalması, Cihantimur'un mesleki sorumluluğunu yerine getirmediği şeklinde değerlendirildi. Onur Kurulu, Dr. Bülent Cihantimur'un bir ay süreyle mesleğinden men edilmesini kararlaştırdı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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