Ters yönden gelen alkollü motosiklet sürücüsü polis otosuna çarptı

Eskişehir'de alkollü bir motosiklet sürücü ters yönden gelerek polis otosuna çarptı.

Olay dün gece Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Çınarcık Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.A. yönetiminde 26 ALM 711 plakalı motosiklet sürücüsü sokak üzerinde ters yönden seyir halinde ilerken henüz bilinmeyen bir sebep ile 26 A 4844 plakalı görevde olmayan polis otosu ile çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, motosiklet sürücüsü Y.A.'nın (23) yapılan incelemelerde 0.69 promil olduğu tespit edildi. Alkollü sürücüye 25 bin lira idari para cezası verilirken ehliyetine ise 6 ay el konuldu. Meydana gelen kazada şans eseri kimsenin yaralanmadığı belirlendi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı