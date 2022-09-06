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Son Dakika | Terasta mahsur kalan 72 yaşındaki emekli astsubayı itfaiye kurtardı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberine göre Terasta mahsur kalan 72 yaşındaki emekli astsubayı itfaiye kurtardı Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde dernek lokalinin teras katında mahsur kalan 72 yaşındaki emekli astsubayı itfaiye kurtardı.

Terasta mahsur kalan 72 yaşındaki emekli astsubayı itfaiye kurtardı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde dernek lokalinin teras katında mahsur kalan 72 yaşındaki emekli astsubayı itfaiye kurtardı.

Olay, Gölcük Merkez Mahallesi Albay Burak Caddesi'nde bulunan Emekli Astsubaylar Derneği lokalinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dernek lokaline giden 72 yaşındaki emekli astsubay Galip Kocaefe, terasta bir süre oturdu. Dernek lokalinin kapandığını fark etmeyen Kocaefe, terasta mahsur kaldı. Bir süre bekleyen 72 yaşındaki emekli astsubay, kimseye ulaşamayınca 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdivenle Kocaefe'yi terastan indirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enes Azmak - 3. Sayfa

İtfaiye Kocaeli Gölcük 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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