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Tepkilerin odağındaki belediyenin direk dansı gösterisinden yeni görüntüler

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Altıeylül Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında dün Asuva Park'ta bir dizi etkinlik düzenlendi. Etkinlikte sahnelenen bir performans tepki çekti. 'Direk dansı' olarak yorumlanan gösteriyle ilgili İçişleri Bakanlığı müfettiş görevlendirdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 105. yılında tüm yurtta milli mücadele şuuruyla coşkuyla kutlanırken CHP'li Balıkesir Altıeylül Belediyesi'nin kutlamasındaki skandal görüntüler tepki çekti.

SKANDAL DANSI ÇOCUKLARA İZLETTİLER

Biri yarı çıplak kadın biri erkek olmak üzere iki dansçının, gece kulüplerinde sergilenmesiyle bilinen, direğe tırmandığı dans gösterisi çocuklara izletildi. Günün anlam ve öneminden çok uzak çocukların ruhsal gelişimini olumsuz yönde etkileyecek bir gösteriye sosyal medya vatandaşlardan tepki yağdı.

KÜLTÜR MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI

Konuyla ilgili gözlerin çevrildiği Altıeylül Belediyesi, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak kültür müdürünün görevden alındığını ve organizasyon sürecinden sorumlu firma hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

VALİLİK, MÜFETTİŞ TALEP ETTİ

Tepki çeken gösteriyle ilgili bir açıklamada Balıkesir Valiliği'nden geldi. Yapılan açıklamada "Çocuklarımızın bulunduğu bir ortamda toplumumuzun genel ahlaki değerleri ile bağdaşmayan böyle bir gösterinin yapılması kabul edilemez. Valiliğimiz tarafından konuyla ilgili İçişleri Bakanlığımızdan müfettiş talep edilmiştir" denildi.

MÜLKİYE MÜFETTİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ

Valiliğin müfettiş talebi sonrası, İçişleri Bakanlığı olaya ilişkin mülkiye müfettişi görevlendirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Balıkesir Altıeylül'de düzenlenen ve genel ahlaki değerlerle bağdaşmayan gösteriyi şiddetle kınıyoruz. 23 Nisan ruhuna uygun olmayan bu olayla ilgili olarak mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir" denildi.

Tepkilerin odağındaki belediyenin direk dansı gösterisinden yeni görüntüler
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (32)

Haber YorumlarıA. Erol:

belediyelerin tamamını devlet yönetmeli

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Haber YorumlarıTeymur:

belediyecilik diye bişey kalmamalı valiliğe bağlanmalı kpss ile eleman alınmalı. yollarıda karayolları su işinide dsi yapmalı hırsızlık ve israf bitirilmeli yandaşlar bertaraf edilmeli

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Haber YorumlarıAli Tokgöz:

Herşey çok güzel oluyor farkında mısınız.Hatta mükemmel.Çağdaşlık denen böyle bişey. Başka türlü laiklik elden gider mazallah.Gerici olursunuz.

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Haber YorumlarıZübeyir Kıvrak:

BUNU YAPTIRANLARIN KIZI, OĞLU, KARISI ORADA VARMI ACABA ??? HAYASIZLIK DİZ BOYU ... BUNCA AFETLERDEN DERS ALAN KALMAMIŞ...

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Haber YorumlarıSelim Demir:

cehapeye ne zaman kayyum atanacak ülke elden gitmeden acele edin azdı bunlar

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Haber YorumlarıDoğrucu davut:

Şaşırdık mı? hayır.bu rezilliğe kimler göz yumduysa kamu görevinden alınsın.çocukların önünde striptiz yapmak da nedir ya

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Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıAcizane Ben:

?? manyak mısınız?

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Haber Yorumlarıwx2ncf74mc:

23 Nisan açılma saçılma ve gösterme bayramı tüm CHP lilere kutlu olsun avuna ne büyük bir başarı ve gösteri son derece laik giyinmiş bir cumhuriyet kadını yaklaşık iki metrelik bir direkten harika ve cesratli pozisyonlar veriyor yaşadçsın cumhuriyet kadını

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Haber YorumlarıAli Tokgöz:

Merak ettiğim herşeye laf söyleyen Ö.Özel bu konuda ne diyecek acaba.Buzaman kadar seside çıkmadı.Parti meclisini toplayıp bu işe ne cevap versek diye düşünüyolardır muhtemelen.

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Haber Yorumlarıdersu uzala:

değişiklik şart derken bu kadar da demedik ..yuhhh

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