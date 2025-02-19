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Şüpheli ölümde çarpıcı iddia: 'Kuyuyu temizlemek isteyip zehirlendi'

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Batman'da Osman Turan'ın (59) köye ait su kuyusunun yakınında cesedi bulundu. Turan'ın temizlemek için girdiği kuyuda zehirlendiği öne sürüldü.

Batman'da 17 Şubat'ta öğleden sonra Hasankeyf ilçesi Karaköy köyü Guhari mevkisinde meydana gelen olayda; Osman Turan, benzinli su motoruyla temizlemek istediği köye ait su kuyusunda yakını Ş.Z. (61) tarafından hareketsiz halde bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Turan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

OTOPSİ İŞLEMLERİNDEN SONRA DEFNEDİLDİ

Turan'ın cenazesi, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından Petrol Mezarlığı'nda defnedildi. Turan'ın benzinli su motorundan çıkan egzoz gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Şüpheli ölümde çarpıcı iddia: 'Kuyuyu temizlemek isteyip zehirlendi'
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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