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Tekirdağ Süleymanpaşa'da 2 anaokulu öğretmenine çarpan otomobil kamerada görüntülendi

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaya geçidinden geçmeye çalışan 2 anaokulu öğretmenine otomobil çarptı; güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Ağır yaralanan öğretmen yoğun bakımdan çıkarılıp servise alındı, diğer öğretmen taburcu edildi, otomobil sürücüsü tutuklandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaya geçidinden geçmeye çalışan 2 anaokulu öğretmenine otomobilin çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde çarpmanın şiddetiyle havaya savrulan öğretmenlerin yola düştüğü anlar yer aldı.

Kaza, Süleymanpaşa ilçesi Atatepe mevkiinde meydana geldi. Yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan anaokulu öğretmenleri S.Ö. ve Y.B.'ye otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 öğretmen havaya savrularak yola düştü.

Kaza anı kamerada

Kazanın güvenlik kamerası görüntülerinde, yaya geçidinden geçmeye çalışan 2 öğretmene otomobilin çarptığı ve öğretmenlerin çarpmanın etkisiyle savrularak yere düştüğü anlar yer aldı. Görüntüler, kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

Bir öğretmen yoğun bakımdan çıktı

Kazada ağır yaralanan S.Ö.'nün yoğun bakım ünitesinden çıkarılarak hastanenin servisine alındığı öğrenildi. Kazada yaralanan Y.B.'nin ise tedavisinin ardından taburcu edildiği bildirildi.

Kazaya karışan otomobilin sürücüsü Ö.Ö.'nün tutuklandığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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