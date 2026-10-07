Tekirdağ Muratlı'da polis, Yunus destekli asayiş ve trafik denetimi yaptı

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde polis ekiplerince geniş kapsamlı asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi.

Muratlı'nın giriş ve çıkış noktaları olan Yeşilsırt ile Ballıhoca mahallesi mevkilerinde başlayan yol denetimleri, akşamüstü saatlerinde il merkezinden gelen Yunus polislerinin katılımıyla daha da sıkılaştırıldı.

İlçenin ana güzergahları ve belirlenen muhtelif noktalarında konuşlanan ekipler, durdurulan şüpheli araçları adeta didik didik aradı. Sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolleri yapılırken, trafik yönünden eksikleri bulunan araçlara da gerekli cezai işlemler uygulandı. Yunus polislerinin seri ve etkin müdahaleleriyle ilçede adeta kuş uçurtulmadı.

En son mekanlara gidildi

Günün sonunda mekanlara giren ekipler, şüpheli kimselerin üstlerini aradı. Sık sık asayiş ihbarı gelen çocuk parkları da denetlendi.

İlçe halkından emniyet ekiplerine teşekkür

Suç ve suçluyla mücadelede kararlılık mesajı verilen denetimlerden ilçe halkı son derece memnun kaldı. Sokaklarda güvenlik güçlerini görmekten duydukları memnuniyeti dile getiren Muratlı sakinleri, huzur ve güven ortamının devamı için yapılan bu uygulamalardan ötürü emniyet teşkilatına teşekkür etti.

Yetkililer, Muratlı'da vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak adına bu tür kapsamlı asayiş ve trafik uygulamalarının belirli aralıklarla ve kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı