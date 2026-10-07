Haberler

Tekirdağ Muratlı'da polis, Yunus destekli asayiş ve trafik denetimi yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ Muratlı'da polis, Yunus destekli asayiş ve trafik denetimi yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde polis geniş kapsamlı asayiş ve trafik uygulaması yaptı. İl merkezinden gelen Yunus polislerinin katılımıyla sıkılaştırılan denetimlerde şüpheli araçlar arandı, GBT yapıldı, eksik araçlara ceza uygulandı; ilçe halkı uygulamalardan memnun kaldı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde polis ekiplerince geniş kapsamlı asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi.

Muratlı'nın giriş ve çıkış noktaları olan Yeşilsırt ile Ballıhoca mahallesi mevkilerinde başlayan yol denetimleri, akşamüstü saatlerinde il merkezinden gelen Yunus polislerinin katılımıyla daha da sıkılaştırıldı.

İlçenin ana güzergahları ve belirlenen muhtelif noktalarında konuşlanan ekipler, durdurulan şüpheli araçları adeta didik didik aradı. Sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolleri yapılırken, trafik yönünden eksikleri bulunan araçlara da gerekli cezai işlemler uygulandı. Yunus polislerinin seri ve etkin müdahaleleriyle ilçede adeta kuş uçurtulmadı.

En son mekanlara gidildi

Günün sonunda mekanlara giren ekipler, şüpheli kimselerin üstlerini aradı. Sık sık asayiş ihbarı gelen çocuk parkları da denetlendi.

İlçe halkından emniyet ekiplerine teşekkür

Suç ve suçluyla mücadelede kararlılık mesajı verilen denetimlerden ilçe halkı son derece memnun kaldı. Sokaklarda güvenlik güçlerini görmekten duydukları memnuniyeti dile getiren Muratlı sakinleri, huzur ve güven ortamının devamı için yapılan bu uygulamalardan ötürü emniyet teşkilatına teşekkür etti.

Yetkililer, Muratlı'da vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak adına bu tür kapsamlı asayiş ve trafik uygulamalarının belirli aralıklarla ve kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Uygulama noktasında silahlı saldırı! 1 polisimiz şehit oldu, zanlı intihara kalkıştı

Hain saldırı! Polisimiz şehit oldu, zanlı aynı silahla kendini vurdu
Derileri çürüyor sandılar! Rus gençlerin yeni tutkusu görenleri ürküttü

Art arda paylaşılan fotoğraflar tedirgin etti! Gerçek bambaşka çıktı
Derin Mermerci'nin 200 yıllık yalısına vapur çarptı! O anlar kamerada

"Yalı hayatı korkunç" demişti! Gece yarısı kabusu yaşadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kışın habercisi! Türkiye'nin o bölgesine ilk kar düştü

Kışın habercisi! Türkiye'nin o bölgesine ilk kar düştü
Çorum'da katliam gibi kaza! Dün nişanlanan çift de dahil 4 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kazada 4 kişi öldü! Kahreden detay sonradan ortaya çıktı
Çeşme Belediyesi'ne operasyon! Başkan yardımcısı ve imar müdürü gözaltına alındı

Lal Denizli'nin yardımcısı ve üst düzey isim gözaltına alındı
58 kiloya düşen Didem Balçın açıkladı: Zayıflama iğnesi kullanmadım

58 kiloya düşen ünlü oyuncu: Zayıflama iğnesi kullanmadım
AVM'de tavandan gelen sesler çalışanları da polisi de alarma geçirdi

AVM'de tavandan gelen sesler çalışanları da polisi de alarma geçirdi
Tehlike 18 bölgeye yayıldı, ABD'de acil durum ilan edildi

Tehlike 18 bölgeye yayıldı, ABD'de acil durum ilan edildi
30 yıl boyunca ahır kapısını tutsun diye kullandığı taş 4,5 milyar yıllık meteor çıktı! Değeri 75 bin dolar

30 yıl boyunca ahır kapısını tutsun diye kullandığı taş hazine çıktı