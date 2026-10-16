Haberler

Tekirdağ merkezli dolandırıcılık operasyonunda 433 milyon liralık hacim belirlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ merkezli dolandırıcılık operasyonunda 433 milyon liralık hacim belirlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ merkezli 18 ilde operasyon düzenlendi; piyasa değerinin altında araç ilanlarıyla kapora adı altında para toplayan suç örgütü hedef alındı. Hesaplarda yaklaşık 433 milyon liralık işlem hacmi tespit edilirken, aralarında lider kadronun da bulunduğu 32 şüpheli yakalandı.

İnternet üzerinden piyasa değerinin altında araç satış ilanları yayımlayarak vatandaşlardan kapora adı altında para aldığı belirlenen suç örgütüne yönelik Tekirdağ merkezli 18 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hesap hareketlerinde yaklaşık 433 milyon liralık işlem hacmi tespit edilen operasyonda, aralarında örgütün lider ve yönetici kadrosunun da bulunduğu 32 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından internet üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetlerine yönelik çalışma başlatıldı. Sosyal medya platformları, ilan siteleri ve çeşitli internet mecralarında piyasa değerinin altında araç satış ilanları yayımlayan şüphelilerin, araç almak isteyen vatandaşlardan kapora talep ederek dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

Ucuz araç ilanlarıyla vatandaşları tuzağa düşürdüler

Yapılan incelemelerde şüphelilerin, yayımladıkları düşük fiyatlı araç ilanlarıyla vatandaşların ilgisini çektiği, araç için yoğun talep bulunduğunu ve satış işleminin kısa sürede gerçekleştirilmesi gerektiğini belirterek kişilerden kapora adı altında para aldığı tespit edildi.

Şüphelilerin hesapları üzerinde gerçekleştirilen incelemelerde yaklaşık 433 milyon liralık işlem hacmi belirlendi. Bunun üzerine suç örgütünün faaliyetlerinin ortaya çıkarılması, şüphelilerin yakalanması ve örgütsel yapılanmanın deşifre edilmesi amacıyla operasyon için düğmeye basıldı.

18 ilde eş zamanlı operasyon

Tekirdağ merkezli 18 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda Tekirdağ'da 4, Ankara'da 3, Bursa'da 2, Mardin'de 1, Gaziantep'te 8, Malatya'da 1, Adıyaman'da 1, Amasya'da 1, Antalya'da 2, Edirne'de 1, İstanbul'da 1, Kars'ta 1, Kahramanmaraş'ta 1, Kırklareli'nde 1, Yalova'da 1, Zonguldak'ta 1, Ordu'da 1 ve Erzurum'da 1 olmak üzere toplam 32 şüpheli yakalandı.

Yakalananlar arasında suç örgütünün lider ve yönetici kadrolarında bulunduğu belirtilen şüphelilerin de yer aldığı bildirildi.

91 dijital materyal ele geçirildi

Şüphelilerin ikametlerinde, iş yerlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda, suç unsuru olduğu değerlendirilen 91 adet dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 32 şüpheli, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Soruşturmanın, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kurulan örgüte üye olma ile bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçları kapsamında yürütüldüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 14 sitede yayınlandı.
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmail Kartal'ın 6-0 sonrası sözleri tartışma yarattı

Ne yaptın hocam? 6-0 sonrası dedikleri kriz çıkardı
Galatasaray'dan Richarlison bombası! Tottenham ile pazarlık başladı

Ve bomba patlıyor! Galatasaray'dan çılgın hamle
Bayhan’dan din değiştirdiği iddialarına yanıt: Benim dinim İslam

Bayhan’dan “Din değiştirdi” iddialarına yanıt
Murat Cemcir’in şirketine iflas kararı! Avukatından açıklama geldi

Şirketine iflas kararı verilmişti! Oyuncunun cephesinden ilk açıklama
Dünya bu skandalı konuşuyor! Arap prensesin cezası belli oldu

Dünya bu skandalı konuşuyor! Arap prensesin cezası belli oldu
Sinem Dedetaş'tan Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı

Sinem Dedetaş'tan Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı
Ailesi kara para soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Sarıgül'den ilk açıklama

Ailesi gözaltına alınan Mustafa Sarıgül'den ilk açıklama