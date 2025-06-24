Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nde Terfi ve Tayin Töreni Düzenlendi

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nde bir üst rütbeye terfi edenler ile 2025 genel atamaları kapsamında farklı illere tayin edilen personel için program düzenlendi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen buluşmada, terfi eden emniyet personeli yeni rütbeleriyle tebrik edilirken, şark görevi kapsamında başka illere tayin edilen personel ve aileleriyle de vedalaşıldı. Programda, yeni görev yerlerine uğurlanacak personele hayırlı yolculuklar dileğinde bulunulurken, gittikleri illerde sağlık ve başarıyla görev yapmaları temenni edildi.

Program sonunda hatıra fotoğrafları çekildi. - TEKİRDAĞ