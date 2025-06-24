Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nde Terfi ve Tayin Töreni Düzenlendi
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nde rütbeleri yükselen personel ile farklı illere tayin edilenler için bir program gerçekleştirildi. Terfi edenler tebrik edilirken, tayin olanlar ise yeni görev yerlerine uğurlandı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nde bir üst rütbeye terfi edenler ile 2025 genel atamaları kapsamında farklı illere tayin edilen personel için program düzenlendi.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen buluşmada, terfi eden emniyet personeli yeni rütbeleriyle tebrik edilirken, şark görevi kapsamında başka illere tayin edilen personel ve aileleriyle de vedalaşıldı. Programda, yeni görev yerlerine uğurlanacak personele hayırlı yolculuklar dileğinde bulunulurken, gittikleri illerde sağlık ve başarıyla görev yapmaları temenni edildi.
Program sonunda hatıra fotoğrafları çekildi. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa