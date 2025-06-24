Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nde Terfi ve Tayin Töreni Düzenlendi

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nde Terfi ve Tayin Töreni Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nde rütbeleri yükselen personel ile farklı illere tayin edilenler için bir program gerçekleştirildi. Terfi edenler tebrik edilirken, tayin olanlar ise yeni görev yerlerine uğurlandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nde bir üst rütbeye terfi edenler ile 2025 genel atamaları kapsamında farklı illere tayin edilen personel için program düzenlendi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen buluşmada, terfi eden emniyet personeli yeni rütbeleriyle tebrik edilirken, şark görevi kapsamında başka illere tayin edilen personel ve aileleriyle de vedalaşıldı. Programda, yeni görev yerlerine uğurlanacak personele hayırlı yolculuklar dileğinde bulunulurken, gittikleri illerde sağlık ve başarıyla görev yapmaları temenni edildi.

Program sonunda hatıra fotoğrafları çekildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
YKS'ye damga vuran kıyafet tartışmasına Sabahat Akkiraz da katıldı

YKS'ye damga vuran kıyafet tartışmasına ünlü isim de katıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aşkı Hatırla'daki cesur sahnelerin ardından Hande Erçel'den imaj değişikliği

Cesur sahnelerle gündeme gelen Hande Erçel'den radikal karar
Fatih Altaylı'ya bir şok da RTÜK'ten! 72 saat süre verdiler

Tutuklanan Fatih Altaylı'ya bir şok daha! 72 saat süre tanıdılar
Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP

Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP
En düşük maaş için yeni rakamlar! İki senaryo var

En düşük maaş için yeni rakamlar! İki senaryo var
Resmen açıklandı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye geri döndü

Resmen açıklandı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye geri döndü
Çığlık çığlığa taksiye binip yalvardı: Beni öldürecek, lütfen yardım edin

Çığlık çığlığa taksiye binip yalvardı: Beni öldürecek, yardım edin
Muharrem İnce, CHP'ye katılıyor

Muharrem İnce, CHP'ye katılıyor! İşte program
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.