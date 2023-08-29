Tekirdağ'da Uyuşturucu Üretimi Yapan Şahıs Tutuklandı

Tekirdağ'da evinde sera kurup, Hint keneviri yetiştirerek uyuşturucu üretip satan bir şahıs tutuklandı. Polis ekipleri tarafından yapılan aramada çeşitli uyuşturucu malzemeleri ele geçirildi.