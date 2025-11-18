Tekirdağ'da öğrenciler fidan dikerek Türkiye ve Gazze şehitlerinin adını yaşattı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler fidan dikerek Türkiye ve Gazze şehitlerinin isimlerini verdiler.

Tekirdağ'da "Türkiye Yeşeriyor Gazze Güçleniyor" projesi kapsamında Önder İmam Hatipliler Derneği Tekirdağ Şubesi, Tekirdağ Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Uluslararası Şehit Münür Alkan Anadolu İmam Hatip Lisesi iş birliğiyle fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte öğrenciler tarafından dikilen fidanlara Türkiye'nin ve Gazze'nin şehitlerinin isimleri asıldı.

Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Fahri Kırmızı yaptığı açıklamasında, "Arkadaşlarım, sevgili öğrencilerimiz. Güzel bir etkinlik. Tekirdağ Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Uluslararası Şehit Münir Alkan Anadolu İmam Hatip öğrencilerimiz tarafından düzenlenen etkinliğe hoş geldiniz. Hafızımızın ağzına sağlık. Allah razı olsun. Az sonra fidan dikimi gerçekleştireceğiz. Geçtiğimiz yaz biliyorsunuz ülkemizde istenmeyen ve içimizin ciğerlerimizin yandığı bir orman yangınları yaşandı. Şimdi bizler de bunları, yanan ağaçlarımızı telafi etmek için yerlerine fidan dikeceğiz. Sizlerden isteğimiz sadece okulumuzda değil gençler, sevgili gençler, sadece okulumuzda değil. Bulduğunuz her fidanı lütfen dikin. Peygamberimizin hadisi şerifi var. Biliyor musunuz? Kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki ağacı dikin. Sizlerden de bunu istiyoruz. Bu şekilde davranacağınızdan da zaten emin oluyoruz" dedi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hasan Basri Kuzu ise açıklamasında, "Milli Eğitim Bakanlığı ile Önder İmam Hatipliler Derneği arasında yapılan protokol neticesinde Türkiye'de eş zamanlı olarak 81 ilde bugün şehitlerimiz ve Gazze şehitlerimizle ilgili bir etkinlik yapılacak. Ağaç dikimi yapılacak. Yani yeşil vatan güçlendirilecek. Biz de buna vesile olacağız. Az önce ilçe müdürümüz söyledi. Yeşil vatanımızı güçlendirmemiz lazım. Ağaç dikmek sadece bir ağaç olarak görmemek lazım. Evet gençler size söyleyeyim. Ağaçları, fidanları koparmayacağız, büyüteceğiz. Bu vesileyle her taraf orman gibi kaplanacak" dedi. - TEKİRDAĞ