Haberler

Tekirdağ'da öğrenciler fidan dikerek Türkiye ve Gazze şehitlerinin adını yaşattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler fidan dikerek Türkiye ve Gazze şehitlerinin isimlerini verdiler.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler fidan dikerek Türkiye ve Gazze şehitlerinin isimlerini verdiler.

Tekirdağ'da "Türkiye Yeşeriyor Gazze Güçleniyor" projesi kapsamında Önder İmam Hatipliler Derneği Tekirdağ Şubesi, Tekirdağ Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Uluslararası Şehit Münür Alkan Anadolu İmam Hatip Lisesi iş birliğiyle fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte öğrenciler tarafından dikilen fidanlara Türkiye'nin ve Gazze'nin şehitlerinin isimleri asıldı.

Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Fahri Kırmızı yaptığı açıklamasında, "Arkadaşlarım, sevgili öğrencilerimiz. Güzel bir etkinlik. Tekirdağ Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Uluslararası Şehit Münir Alkan Anadolu İmam Hatip öğrencilerimiz tarafından düzenlenen etkinliğe hoş geldiniz. Hafızımızın ağzına sağlık. Allah razı olsun. Az sonra fidan dikimi gerçekleştireceğiz. Geçtiğimiz yaz biliyorsunuz ülkemizde istenmeyen ve içimizin ciğerlerimizin yandığı bir orman yangınları yaşandı. Şimdi bizler de bunları, yanan ağaçlarımızı telafi etmek için yerlerine fidan dikeceğiz. Sizlerden isteğimiz sadece okulumuzda değil gençler, sevgili gençler, sadece okulumuzda değil. Bulduğunuz her fidanı lütfen dikin. Peygamberimizin hadisi şerifi var. Biliyor musunuz? Kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki ağacı dikin. Sizlerden de bunu istiyoruz. Bu şekilde davranacağınızdan da zaten emin oluyoruz" dedi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hasan Basri Kuzu ise açıklamasında, "Milli Eğitim Bakanlığı ile Önder İmam Hatipliler Derneği arasında yapılan protokol neticesinde Türkiye'de eş zamanlı olarak 81 ilde bugün şehitlerimiz ve Gazze şehitlerimizle ilgili bir etkinlik yapılacak. Ağaç dikimi yapılacak. Yani yeşil vatan güçlendirilecek. Biz de buna vesile olacağız. Az önce ilçe müdürümüz söyledi. Yeşil vatanımızı güçlendirmemiz lazım. Ağaç dikmek sadece bir ağaç olarak görmemek lazım. Evet gençler size söyleyeyim. Ağaçları, fidanları koparmayacağız, büyüteceğiz. Bu vesileyle her taraf orman gibi kaplanacak" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bahçeli'den rest: Alırım yanıma 3 arkadaşımı, İmralı'ya giderim

Bahçeli'den rest: Alırım yanıma 3 arkadaşımı, İmralı'ya giderim
Galatasaray'a büyük müjde! Kasaya çuvalla para girecek

Galatasaray'a büyük müjde! Kasaya çuvalla para girecek
Küçük çocukken kaçırıldığı iddiasına ünlü içerik üreticisinden yanıt

"Çocukken kaçırılıp yetişkin içerik üreticisi yapıldı" iddiası
Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez karşılaştı

Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez bir araya geldi
İbrahim Tatlıses'in yılbaşı sahnesinden kazanacağı ücret ortaya çıktı

Yılbaşı sahnesinden kazanacağı ücret ortaya çıktı
Kanseri yendi, caniye yenildi! Emekli öğretmenin ölümünde kahreden detay

Kanseri yendi, caniye yenildi! Öğretmenin ölümünde kahreden detay
Boyu tam 2 metre! Fenerbahçe de Osimhen'ini buldu

Boyu tam 2 metre! Fenerbahçe de Osimhen'ini buldu
Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma imkanı! YÖK Başkanı tarih verdi

Erdoğan'dan tam destek! Eğitimde köklü değişiklik gelecek yıl başlıyor
Böcek ailesini hastaneye götüren taksici konuştu: Kan kusuyorlardı

Böcek ailesi hastaneye böyle gitmiş: Kan kusuyorlardı
Nilsu Berfin Aktaş'ın gizemli aşkı ortaya çıktı

Aylarca sakladığı ilişki gün yüzüne çıktı: İlk fotoğraf geldi
Türkiye'nin köklü kağıt helva üreticisi iflasın eşiğinde

Çocukları yıkan haber! Türkiye'nin köklü firması iflasın eşiğinde
Leroy Sane'nin dün gece yaptığı şeyi duyan Galatasaraylılar şokta

Dün gece yaptığı şeyi duyan Galatasaraylılar şokta
Sarıyer'de kan donduran cinayet: Dayı, yeğenini öldürdü

Sarıyer'de kan donduran cinayet: Dayı, yeğenini öldürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.