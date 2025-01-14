Tekirdağ'da Kaçakçılık Operasyonu: 13 Kişi İşlem Gördü
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 13 kişi hakkında adli ve idari işlem yapılırken, birçok suç unsuru ele geçirildi.
Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonlarında 13 kişi hakkında işlem yapıldı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 13 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 Ocak 2025 ile 13 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri kaçakçılık operasyonlarında önemli miktarda suç unsuru ele geçirdi. Operasyonlarda 5 tabanca, 169 tabanca mermisi, 2 av tüfeği, 50 av tüfeği fişeği, 182 bin 510 dolu makaron, 194 bin 600 boş makaron, 249 kilogram tütün, 9 sigara sarma makinesi, 2 kompresör, 112 bandrol ve 4 sigara sarma makinesi parçası ele geçirildi.
Ekipler, 9 ayrı olayda 13 kişi hakkında adli ve idari işlem gerçekleştirdi. Operasyonlar sırasında nitelikli yağma suçuyla bağlantılı bir olayda 3 kişi gözaltına alındı.