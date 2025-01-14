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Tekirdağ'da Kaçakçılık Operasyonlarında 13 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı

Tekirdağ'da Kaçakçılık Operasyonlarında 13 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı
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Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerine yönelik düzenledikleri operasyonlarda 13 kişiyi adli ve idari işleme tabi tuttu. Operasyonlar sırasında çeşitli kaçakçılık unsurları ele geçirildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 13 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 Ocak 2025 ile 13 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri kaçakçılık operasyonlarında önemli miktarda suç unsuru ele geçirdi. Operasyonlarda 5 tabanca, 169 tabanca mermisi, 2 av tüfeği, 50 av tüfeği fişeği, 182 bin 510 dolu makaron, 194 bin 600 boş makaron, 249 kilogram tütün, 9 sigara sarma makinesi, 2 kompresör, 112 bandrol ve 4 sigara sarma makinesi parçası ele geçirildi.

Ekipler, 9 ayrı olayda 13 kişi hakkında adli ve idari işlem gerçekleştirdi. Operasyonlar sırasında nitelikli yağma suçuyla bağlantılı bir olayda 3 kişi gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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