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Tekirdağ'da işçi servisi takla attı: 25 yaralı

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde işçi servisi takla attı. 25 kişi yaralanırken, kazaya 6 ambulans ve 2 itfaiye aracı müdahale etti. Durumu ağır olan yaralılar hastanelere sevk edildi.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde fabreka işçilerini taşıyan servis midübüsünün takla atması sonucu meydana gelen kazada 25 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da işçi servisi takla attı: 25 yaralı

İŞÇİLERİ TAŞIYAN MİDİBÜS TAKLA ATTI

Kaza, saat 15.40 sıralarında Muratlı-Büyükkarıştıran karayolu üzerinde bir kimya fabrikası yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre; Raif A. idaresindeki 59 S 6215 plakalı Akın Raşel Tekstil Boyahanesi işçilerini taşıyan servis minibüsü, yağışlardan ötürü kayganlaşan zeminin de tesiriyle yoldan çıkarak takla attı.

Tekirdağ'da işçi servisi takla attı: 25 yaralı

25 İŞÇİ YARALANDI

Kazada sürücü Raif A. ile araçta bulunan yaklaşık 25 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 6 ambulans ve 2 itfaiye aracı sevk edildi. Emniyet ekipleri yolda trafik güvenliğini sağladı.

Tekirdağ'da işçi servisi takla attı: 25 yaralı

Kaza mahallinde adeta can pazarı yaşandı. Yaralılardan 16 tanesi Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılar ise ambulanslarla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi. Emniyet ekipleri yolda trafik güvenliğini sağlarken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Tekirdağ'da işçi servisi takla attı: 25 yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MÜBERRA BAŞTUHAN - 3.Sayfa
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